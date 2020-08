Federico Fashion Style positivo al Covid: «In Sardegna nessun controllo, mi sono imbarcato con la febbre» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lunari, ha denunciato ad Agorà l'assenza di controlli durante le vacanze in Sardegna dopo essere risultato positivo al test. Il noto... Leggi su leggo

agorarai : La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19 #agorarai - fanpage : #FedericoFashionStyle partito dalla Sardegna con la febbre - Tacco75 : @stanzaselvaggia ma la presenza simultanea di briatore, minetti, Federico fashion etc non vi fa pensare che in Sar… - QuotidianPost : Federico Fashion Style denuncia i mancati controlli: cosa ha detto? - fefebaraonda : RT @MMmarco0: 'Non si ammala nessuno è una pandemia di sani asintomatici' - cit. 'Non sento assolutamente né odori, né sapori. Ho una tos… -