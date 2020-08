Divorzio Messi-Barcellona, i social esplodono e l’Inter sogna (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia del clamoroso addio di Messi al Barcellona è arrrivata nel corso del pomeriggio facendo esplodere in pochi minuti i social media e di fatto oscurando l’accordo tra Conte e l’Inter per andare avanti insieme dopo le recenti dichiarazioni di guerra del tecnico salentino. Un’immagine, quella di Messi senza la maglia blaugrana, che fino ad oggi sembrava pura fantasia ma che da oggi invece sembra destinata a diventare realtà. E che scatena la fantasia dei tifosi di tutte le squadre. LEGGI ANCHE > Il Barcellona affonda, sul web riparte l’operazione Messi-Inter L’addio di Messi e la reazione del Barcellona La notizia dell’addio di Messi al ... Leggi su giornalettismo

Avanti insieme non per forza, ma per scelta. Il matrimonio tra l’Inter e Antonio Conte tiene, dopo essere stato a un soffio dal divorzio. Guiderà ancora lui i nerazzurri la prossima stagione e non Mas ...Un divorzio nel mondo del pallone che definire clamoroso è riduttivo. Un divorzio in parte annunciato (dopo la figura barbina del Barcellona in Champions e la grande delusione del numero 10 blaugrana) ...