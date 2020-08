Di Maio fa l’ennesima gaffe. Cita Nilde Iotti e scatena la rabbia del suo portavoce: “E’ un falsificatore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luigi Di Maio ne ha fatto un’altra. E stavolta la sua gaffe non ha a che fare con i congiuntivi o le scarse conoscenze di storia o geografia, ma con la politica. Quella di sinistra, su cui i comunisti e i post comunisti non fanno sconti, tantomeno a lui. Se poi sbaglia una Citazione su un’icona come Nilde Iotti, per Di Maio è la gogna. Quella che oggi, su Repubblica, gli regala Giorgio Frasca Polara, ex portavoce della presidente della Camera. Di Maio e le falsità su Nilde Iotti Il ministro grillino, per promuovere il sì al referendum sul taglio dei parlamentari, ieri aveva Citato Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica di ... Leggi su secoloditalia

plenilounio : e mentre leggevo l’ennesima battuta non divertente su di maio che si è abbronzato non potevo fare a meno di chieder… - caterinacorda1 : RT @Topo_Ligio: Il senatore @LucioMalan, l'ex ministro @GiulioTerzi e @LauraHarth sono gli unici che evidenziano le persecuzioni della ditt… - LucaSucci : RT @Topo_Ligio: Il senatore @LucioMalan, l'ex ministro @GiulioTerzi e @LauraHarth sono gli unici che evidenziano le persecuzioni della ditt… - Maryljacb : RT @Topo_Ligio: Il senatore @LucioMalan, l'ex ministro @GiulioTerzi e @LauraHarth sono gli unici che evidenziano le persecuzioni della ditt… - Massimi47715989 : @RadioSavana E Di Maio oggi facendo incazzare gli Stati Uniti in maniera epocale e 70 vinceva gli costerà cara Ques… -