Di Maio abbronzatissimo. Social scatenati: “E’ Obama o Carlo Conti?” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – “A A abbronzatissimo”. Sotto i raggi del rovente sole estivo, a due passi dal mare, Luigi Di Maio non sembra temer rivali. L’abbronzatura sfoggiata dal ministro degli Esteri durante l’incontro con l’omologo cinese Wang Yi, è infatti obiettivamente impressionante. Quanti giorni in spiaggia ha passato l’ex leader pentastellato? Non lo sappiamo e poco ci interessa, a noi preme che porti avanti come si deve la politica estera italiana. E su quest’ultimo punto non possiamo che stendere un pietosissimo velo. Sta di fatto che il summit con il ministro di Pechino è stato criticato dagli utenti Social, che tra una polemica e l’altra hanno ironizzato sulla tintarella mostrata da Di Maio. L’ironia Social “Ma chi è ... Leggi su ilprimatonazionale

