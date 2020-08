Coronavirus, studio sul ruolo degli zuccheri: prognosi più grave per pazienti iperglicemici (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’iperglicemia, a prescindere da una condizione di diabete conclamato, si associa a una prognosi piu’ grave nei pazienti affetti da Covid-19. Lo rivela uno studio condotto all’Universita’ di Pisa e dall’Azienda ospedaliero universitaria pisana pubblicato sulla rivista ‘Diabetes Care’ da Alberto Coppelli dell’unita’ operativa di Malattie del Metabolismo e Diabetologia a nome del Pisa Covid-19 Study Group. Lo rende noto l’ateneo pisano. La ricerca, e’ spiegato in una nota, “ha valutato 271 pazienti ricoverati nell’ospedale di Cisanello a Pisa nella fase piu’ acuta dell’epidemia, dal 20 marzo al 30 aprile” e, osserva l’endocrinologo Stefano Del Prato, coordinatore dello studio, “ha ... Leggi su ildenaro

