Claudia Schiffer soffia sulla torta dei suoi 50 anni: «Mai stata così felice» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una Venere bionda che soffia sulle candeline per poi scoppiare in un’incantevole risata. A Claudia Schiffer è bastato un breve video condiviso su Instagram per raccontarci tutta la bellezza dei suoi primi 50 anni. La regina delle top model li ha festeggiati il 25 agosto. Probabilmente nella villa a un paio d’ore da Londra dove vive col marito, il regista Matthew Vaughn, e i loro tre figli: Caspar, 17 anni, Clementine, 16 e Cosima Violet, 10. Leggi su vanityfair

vogue_italia : Auguri a Claudia Schiffer, da oggi splendida 50enne - ilpost : Claudia Schiffer ha 50 anni - IOdonna : Claudia Schiffer compie 50 anni. Da icona di bellezza - bortocal : 301. a proposito di Claudia Schiffer. - anotherRob0t : Noticia del Dia : Claudia Schiffer cumple 50. -