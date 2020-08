Cellulare sottratto a una donna e botte al fidanzato: arrestato 27enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto G. S. N., originario di Maddaloni classe 1993, poiché colpito da un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, per l’espiazione della pena della reclusione di due anni e mezzo, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni, aggravate ed in concorso. In particolare l’arrestato, nel Marzo del 2018, in concorso con un altro soggetto, perpetrava una rapina ai danni di una coppia di fidanzati che erano in transito presso la stazione di Caserta. Nell’occorso sottraeva il Cellulare della donna e picchiava il fidanzato che aveva accennato una reazione; per tali fatti veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ... Leggi su anteprima24

