CDS – “Nazionale con l’incubo quarantena”: slittate le convocazioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Conte-Inter per forza”. Così titola in apertura questa mattina il Corriere dello Sport. Si è chiuso il caso più bollente dell’estate, confermati anche i dirigenti. “Contratto troppo pesante. Zhang accetta la resa del tecnico”. Tre ore di vertice in villa a Varese per il chiarimento, poi il comunicato del club: “Incontro positivo, strategia condivisa”. “Nazionale con l’incubo quarantena”, si legge di spalla. Il ct Roberto Mancini aspetta la lista dei giocatori in isolamento: slittate le convocazioni. A Coverciano attesi 35/40 azzurri, ma Jorginho è in quarantena fino al 31 agosto e Sandro Tonali uscirà ne sarà appena uscito. “Dybala incedibile, Higuain ha chiuso”, si legge in taglio basso, in riferimento alle prime parole da allenatore ... Leggi su calciomercato.napoli

aguari68 : RT @Icompetenti: Ricapitolando: Zingaretti, il fratello scemo di Montalbano, sponsorizza la festa dell’Unità nazionale il 26 agosto. Evide… - marziodb : RT @Icompetenti: Ricapitolando: Zingaretti, il fratello scemo di Montalbano, sponsorizza la festa dell’Unità nazionale il 26 agosto. Evide… - d_acierno : RT @Icompetenti: Ricapitolando: Zingaretti, il fratello scemo di Montalbano, sponsorizza la festa dell’Unità nazionale il 26 agosto. Evide… - Gilauax : RT @Icompetenti: Ricapitolando: Zingaretti, il fratello scemo di Montalbano, sponsorizza la festa dell’Unità nazionale il 26 agosto. Evide… - massimo_fares : RT @Icompetenti: Ricapitolando: Zingaretti, il fratello scemo di Montalbano, sponsorizza la festa dell’Unità nazionale il 26 agosto. Evide… -

Ultime Notizie dalla rete : CDS “Nazionale Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera