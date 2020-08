Caporalato StraBerry, bracciante testimonia: “Ci dicevano poveracci africani, negri e animali” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continuano le indagini relative ai casi di Caporalato all’interno dell’azienda italiana StraBerry. Spunta la testimonianza di un bracciante: “Ci dicevano poveracci africani e usavano parole come negro e animale”. Rimangono puntati i riflettori contro StraBerry, l’azienda agricola che a soli quindici chilometri da Milano si è resa palcoscenico di sfruttamento dei braccianti. Secondo quanto è … L'articolo Caporalato StraBerry, bracciante testimonia: “Ci dicevano poveracci africani, negri e animali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FiorellaMannoia : Sfruttava i braccianti africani, sequestrata l'azienda da 7,5 mln fondata dal nobile bocconiano - fattoquotidiano : Il primo caso di caporalato in Lombardia [di Stefano Vergine] #FattoQuotidiano #edicola #26agosto - Corriere : La velocissima ascesa del manager messinese 31enne cresciuto a Milano, ora al centro di una tempesta giudiziaria do… - mrmnft : RT @LaVeritaWeb: Sequestrata Straberry, start up milanese specializzata nella coltivazione e nella distribuzione di frutta a «km 0»: raccol… - paolaokaasan : RT @LaVeritaWeb: Sequestrata Straberry, start up milanese specializzata nella coltivazione e nella distribuzione di frutta a «km 0»: raccol… -