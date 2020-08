Bari, Autieri si presenta: “Vogliamo dare battaglia. In campo sempre con tre attaccanti” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gaetano Autieri, nominato ieri nuovo allenatore del Bari, si è presentato da nuovo tecnico dei pugliesi.LE PAROLE DEL NUOVO ALLENATOREcaption id="attachment 1012827" align="alignnone" width="682" Autieri, Getty Images/caption"Dobbiamo cercare di ricostruire questa squadra, è importante quanto allenare. Non voglio sempre vedere un calcio scintillante, basterà avere un atteggiamento battagliero sia in casa che fuori. Andremo in campo con i tre attaccanti, voglio insegnare calcio come piace a me. Cercheremo di creare un bel contesto e un gruppo importante, voglio estrapolare il massimo da questi giocatori". Queste le parole del nuovo mister del Bari, Autieri, in conferenza. Bari, Autieri si ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bari, Autieri si presenta: 'Vogliamo dare battaglia. In campo sempre con tre attaccanti' - - TgrRaiPuglia : #Calcio Gaetano Auteri è il nuovo allenatore del #Bari #IoseguoTgr - CalcioPillole : Gaetano #Autieri sarà il nuovo allenatore del #Bari. La società pugliese ha scelto la nuova guida tecnica, affida… - PugliaStream : Il Bari ha esonerato Vivarini si attende la firma di Autieri - corrmezzogiorno : #Bari Il Bari ha esonerato Vivarini si attende la firma di Autieri -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Autieri Bari, Autieri si presenta: «A me piace insegnare calcio» Calcio News 24 Bari, Luigi De Laurentiis: "Con Autieri e Romairone possiamo puntare in alto"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico dei pugliesi Gaetano Auteri. Queste alcune dichiarazioni di De Laurentiis riportate da TuttoBari.com a mar ...

Bari, Autieri si presenta: «A me piace insegnare calcio»

Gaetano Autieri, neo allenatore del Bari, si è presentato in conferenza stampa. «Dobbiamo dimenticarci gli obiettivi personali. Costruire le squadre è tanto importante quanto allenarle. A me piace ins ...

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha presentato in conferenza stampa il nuovo tecnico dei pugliesi Gaetano Auteri. Queste alcune dichiarazioni di De Laurentiis riportate da TuttoBari.com a mar ...Gaetano Autieri, neo allenatore del Bari, si è presentato in conferenza stampa. «Dobbiamo dimenticarci gli obiettivi personali. Costruire le squadre è tanto importante quanto allenarle. A me piace ins ...