Amici, è morta la professoressa Rita Speranza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra i protagonisti delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi c’erano anche loro: gli esponenti del pubblico parlante. Gente comune che non aveva paura a esprimere giudizi, spesso molto severi, sui ragazzi in gara e che puntata dopo puntata diventavano veri e propri opinionisti molto temuti dagli aspiranti artisti della scuola di Canale 5. Tra loro anche Rita Speranza, la professoressa napoletana di Lettere, che si è spenta nelle scorse ore a 74 anni a Roma. A dare l’annuncio è il figlio Francesco con un post scritto sulla pagina della madre: “A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccio Francesco”. I funerali ... Leggi su tvzap.kataweb

