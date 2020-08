Alexander McQueen, 50 pezzi iconici all’asta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con la sua visione dirompente espressa attraverso abiti masterpiece e sfilate scenografiche, in un lasso di tempo relativamente breve Alexander McQueen ha segnato per sempre la storia della moda: ognuno dei suoi show, più affini, forse, alla performance artistica che a una classica sfilata di moda, veniva atteso con trepidazione per scoprire quale concept o narrazione avrebbe sorpreso e sconvolto il pubblico. Non stupisce quindi che nel 2011, a un solo anno di distanza dalla sua tragica scomparsa, la retrospettiva Savage Beauty dedicata allo stilista al Met di New York abbia avuto un successo così grande, esibendo i suoi look più iconici. E alcuni di essi, grazie a un’asta indetta da Doyle, stanno finalmente per tornare sul mercato. Leggi su vanityfair

Provenienti dalla collezione personale di Jennifer Zuiker, che ha acquistato e conservato i capi dello stilista britannico per oltre due decenni, gli esclusivi abiti e gli accessori saranno all'asta a ...

Melania Trump e il tailleur militare da 1500 dollari (indossato anche da Kaia Gerber)

Uno stile militare-chic - così è stato definito dalla stampa americana - il look scelto da Melania Trump per il suo discorso alla Convention Nazionale Repubblicana nel Rose Garden della Casa Bianca e ...

