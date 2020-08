Ufficiale: Monza, colpo Barillà dal Parma. Galli al Lecco (Di martedì 25 agosto 2020) Il Monza ha ufficializzato l’arrivo dal Parma di Antonio Barillà, con un contratto biennale. Un gran colpo per i brianzoli, di cui vi avevamo già parlato: il centrocampista, cresciuto calcisticamente nella Reggina, è infatti un profilo di esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B. Si tratta del sesto rinforzo per il Monza, che ha anche annunciato di aver ceduto il centrocampista Galli al Lecco. Foto: sito Ufficiale Monza L'articolo Ufficiale: Monza, colpo Barillà dal Parma. Galli al Lecco proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ilMonzaSiamoNoi : Questo #Monza è uno squadrone: ufficiale, anche Nino #Barillà è Biancorosso! ???????? - cops27mb1 : Calciomercato Monza, ufficiale: Barillà è un nuovo giocatore biancorosso - cops27mb1 : Calciomercato Monza, ufficiale: il mediano Giorgio Galli va al Lecco - NewsTuttoC : UFFICIALE - Lecco, dal Monza arriva Giorgio Galli - GoalSicilia : UFFICIALE-#Monza: preso l'ex #Trapani #Colpani -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Monza UFFICIALE – Monza, dal Parma ecco Antonino Barillà pianetaserieb.it Divieto "Party mode": la FIA teme certe scappatoie?

Non solo, ma ogni Costruttore dovrà dare la stessa mappa anche ai team clienti, senza alcuna differenza con il team ufficiale ... altri motori adotteranno da Monza in poi. In caso di problema ...

Piste ciclabili, via ai cantieri in viale Monza: il tracciato delle polemiche

«Non tutti ci faranno la ola», aveva detto, quasi a voler mettere le mani avanti, Beppe Sala domenica pomeriggio in collegamento col Meeting di Rimini e in riferimento ai 35 chilometri di nuove piste ...

