‘Temptation Island 8’, Alessia Marcuzzi svela qualche chicca sulle coppie in gioco e confessa perché lei e Maria De Filippi hanno deciso di puntare su una nuova edizione Nip (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo un’estate di chiacchiericci in cui il suo nome è stato spesso accostato a quello di Stefano De Martino (con il quale si diceva avesse avuto una fugace relazione clandestina), Alessia Marcuzzi è pronta a tornare dal 9 settembre al timone di Temptation Island, e alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato perché lei e la produttrice dello show, Maria De Filippi, hanno scelto di puntare – a pochi mesi di distanza dall’ultima – su un’altra edizione Nip: Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il Grande Fratello. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, ... Leggi su isaechia

