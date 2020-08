Supercoppa Europea, ufficiale: la Uefa testerà la riapertura ai tifosi (Di martedì 25 agosto 2020) NYON, Svizzera, - " Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso oggi di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori - fino ... Leggi su corrieredellosport

