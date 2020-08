Supercoppa Europea con i tifosi, è arrivata la decisione ufficiale della Uefa (Di martedì 25 agosto 2020) Sarà una Supercoppa Europea al gusto di normalità quella che si disputerà il 24 settembre a Budapest. Bayern Monaco e Siviglia saranno le prime squadre europee a rivedere i tifosi allo stadio. Questo quanto deciso dal comitato esecutivo della Uefa che ha scelto questo evento come un esperimento, con la speranza poi che in tutti gli stadi europei e non possano tornare gli spettatori.SPETTATORI ALLO STADIO, LA Uefa HA DECISOcaption id="attachment 1012119" align="alignnone" width="300" Uefa (logo)/captionLa capienza dello stadio sarà ovviamente ridotta. La Uefa nel suo comunicato ufficiale fa riferimento al 30% della capienza dello stadio, un passo di svolta dopo 2 mesi di campionati a porte ... Leggi su itasportpress

