Scossa di terremoto magnitudo Mwp 6.1 in Costa Rica (Di martedì 25 agosto 2020) Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Costa Rica alle 23:51:11 ora italiana di ieri, ad una profondità di 35 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si ha al momento notizia di danni a persone o cose. L’epicentro è stato localizzato dall’Istituto geofisico statunitense USGS a 3 km est-sudest dalla località di Jacó.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #24Agosto, 4 anni fa la scossa di #terremoto che colpì #Amatrice (RI) e le comunità vicine nelle Marche, in Umbria… - teresa_doria : RT @PediatriaOggi: Alle 3:36 del #24agosto 2016 una violenta scossa di #terremoto devasta interi paesi del #centroitalia, #Amatrice su tutt… - mebufalino : RT @LaVainar: 'Una volta in cui questi spiegava con molti dettagli il meccanismo dell’amore, lo interruppe per chiedergli: - Che cosa si se… - zazoomblog : Terremoto scossa di magnitudo 3.5 molto profonda in Calabria nella notte - #Terremoto #scossa #magnitudo #molto - IvaRuffo : RT @PediatriaOggi: Alle 3:36 del #24agosto 2016 una violenta scossa di #terremoto devasta interi paesi del #centroitalia, #Amatrice su tutt… -