Sandra Zampa: “Stadi aperti? Capisco sia una priorità, ma aspettiamo prima la riapertura delle scuole” (Di martedì 25 agosto 2020) “Penso che quanto sta succedendo dimostri che la differenza la fanno i comportamenti, non i luoghi. Non è che se vai in Sardegna o in Grecia rimani contagiato e altrove no. Dipende dal rispetto delle regole“. Questo il commento della sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa in merito al rialzo di contagi legati al Covid-19. “Capisco che per il calcio e lo sport la riapertura degli stadi sia una priorità – ha continuato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – ma bisogna studiare con attenzione l’andamento dei contagi. Vediamo come va la riapertura della scuola prevista per il 14 settembre, dopo 10 giorni potremo avere una situazione più chiara“. Leggi su sportface

