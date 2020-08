Salvini al carcere di Secondigliano: “I politici vengono per i detenuti, io per gli agenti” (Di martedì 25 agosto 2020) Il leader della lega, Matteo Salvini, fa partire il suo tour della Campania in visita delle Regionali 2020 dal carcere di Secondigliano. “I politici vengono qui per i detenuti, io per gli agenti penitenziari” ha dichiarato ai giornalisti e sostenitori dopo aver visitato la casa circondariale. L'articolo Salvini al carcere di Secondigliano: “I politici vengono per i detenuti, io per gli agenti” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

