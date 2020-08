Roma, Morassut: “Il prossimo sindaco spenda un miliardo per le periferie” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – Non voleva parlare piu’ di Roma, Roberto Morassut, gia’ assessore all’Urbanistica ai tempi di Walter Veltroni e piu’ recentemente, nel 2016, candidato sindaco alle primarie del Pd. Al prossimo giro, nel 2021, ha giurato che non partecipera’ alle comunali. Ma poi, durante questa intervista con l’agenzia Dire, la sua passione per i temi della Capitale ha preso il sopravvento. E non sono mancate proposte, a partire da quella relativa ad un miliardo di euro da mettere sul tavolo per le periferie. Leggi su dire

Affaritaliani : Comunali 2021: il Pd prepara la solita mossa del cavallo Arrivare al ballottaggio e agitare la paura Salvini-Meloni… - striscia_rossa : #Roma, non basta dire no alla #Raggi per risolvere la crisi della capitale. Di Roberto Morassut -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Morassut Roma: Morassut, serve sindaco costituente e affidabile L'agone Roma, Virginia Raggi bis con l'appoggio del Pd: l'ipotesi

Nicola Zingaretti l’aveva definita il “problema principale di Roma“, ma la sindaca Virginia Raggi potrebbe ricevere l’appoggio del Pd e degli elettori di centrosinistra per un secondo mandato. Ne dà n ...

Comunali Roma 2021, il trucco del Pd, al secondo turno pescare nell'M5S

Comunali Roma 2021, dietro la strategia del Pd di rinviare quanto più possibile la scelta di un candidato da contrapporre a Virginia Raggi, c'è la classica “mossa del cavallo”, più ispirata alla tatti ...

Nicola Zingaretti l’aveva definita il “problema principale di Roma“, ma la sindaca Virginia Raggi potrebbe ricevere l’appoggio del Pd e degli elettori di centrosinistra per un secondo mandato. Ne dà n ...Comunali Roma 2021, dietro la strategia del Pd di rinviare quanto più possibile la scelta di un candidato da contrapporre a Virginia Raggi, c'è la classica “mossa del cavallo”, più ispirata alla tatti ...