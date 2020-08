Roma, fugge all’alt della Polizia: in auto nascondeva cocaina, arrestato 44enne (Di martedì 25 agosto 2020) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, con l’ausilio degli agenti del commissariato Casilino, hanno arrestato un italiano, classe 76 che deteneva in casa 1,117 kg. di cocaina e 9,5 kg. di hashish, oltre a materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e bilancino di precisione. I fatti Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile, durante un servizio di prevenzione ed osservazione in zona Borghesiana, nel quartiere “Casilino”, hanno notato un veicolo sospetto decidendo di sottoporlo a controllo; lo stesso, tuttavia, eludeva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"Io credo che Carlo Calenda sarebbe perfetto: capacità ed esperienza di governo, sensibilità istituzionale, proveniente dal mondo delle imprese lui sarebbe il perfetto sindaco di Roma. Attenzione: il ...

In Bangladesh "protesta silenziosa" dei Rohingya a 3 anni da esodo -2-

Roma, 25 ago. (askanews ... La repressione militare del Myanmar che ne è seguita ha costretto 730.000 Rohingya a fuggire in Bangladesh, unendosi a più di 200.000 già presenti.

