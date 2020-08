Rispetto a certe persone, dico: per sempre viva i cani e i gatti (Di martedì 25 agosto 2020) Mi sono accorto, assolutamente per caso, che domani mercoledì 26 agosto è la giornata internazionale del cane, quindi invito tutti quelli che hanno i cani a festeggiarli. Ma non posso dimenticare che 60 anni fa ci fu una missione russa, detta “Sputnik5”, dove inviarono due cani nello spazio. Perciò, due eroi dello spazio e anche la giornata internazionale del cane. Non troveremo mai chi è più portato ad amarci, a perdonarci, a non sgridarci mai, come un cane. Io, che certamente sono un animalista, Rispetto a certe persone che ho conosciuto nella vita, dico: per sempre viva i cani e i gatti. Leggi su liberoquotidiano

