Referendum, quali sono i “correttivi” su cui il Pd chiede di accelerare: dalle rappresentanze in Senato all’elezione del Capo dello Stato (Di martedì 25 agosto 2020) Nel corso delle ultime settimane il dibattito interno (ed esterno) alla maggioranza sul Referendum per il taglio dei parlamentari si è concentrato soprattutto su un punto: i correttivi previsti da Pd e Movimento 5 stelle al momento dell’accordo che portò i dem, ormai quasi un anno fa, a dare il via libera finale al testo. Si tratta di una serie di misure che però (complice forse anche l’emergenza coronavirus) si sono arenate nei cassetti del Parlamento. E che ora il segretario Nicola Zingaretti chiede di rimettere in pista come garanzia per assicurare il Sì del suo partito. A farne l’elenco ci ha pensato il Capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio, chiedendo “coerenza ai nostri alleati” e spiegando che è possibile portare questi punti in ... Leggi su ilfattoquotidiano

