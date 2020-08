Progetti per percettori Rdc, Maglione: “Comuni presentino progetti all’Ambito” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sui progetti Utili alla collettività (PUC) gli uffici dell’Ambito sociale B3, che fanno da raccordo tra i comuni della Valle Caudina, sono pronti a dare il proprio supporto. C’è una metà dei comuni che già ha ultimato la procedura, un’altra parte invece sta arrivando all’approvazione nel proprio esecutivo o in alcuni casi definendo gli ultimi dettagli sui progetti da finanziare. C’è ancora un piccolo sforzo da fare ma possiamo dire che su questo aspetto, in Valle Caudina, si è in dirittura di arrivo” a dirlo il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “Proprio ieri – prosegue il deputato – insieme alla portavoce M5S al comune di Montesarchio Giuseppina De Mizio, mi sono ... Leggi su anteprima24

acmilan : 18 progetti destinati a 2.914 ragazzi, 4 iniziative dedicate all'Emergenza Covid, più di 78.000 euro raccolti grazi… - emergency_ong : #terremoto #CentroItalia: qui, dove prosegue il nostro lavoro e le 'zone rosse' continuano a indicare il pericolo d… - matteosalvinimi : Mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le… - ArmandoRoma2 : @fettonejr @dietrologist @Fil_Biafora @LCKekkoDL98 Ma io non credo che i d.s. badino tanto ai progetti, e la prova… - enricomborrelli : RT @amesci1996: #serviziocivile In Veneto pubblicato il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Regionale. Con i nostri… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetti per Subbiano, Commissione Traffico: idee e progetti per la viabilità Casentinopiù Fase 3: Caio, 'darci obiettivi lungimiranti, puntare su green economy e digitalizzazione'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "La ricostruzione del paese deve necessariamente passare dai grandi progetti per il bene comune, la green economy in primis. Questo è il momento per darci come società ...

Tra Matilde e Fora di Cavola: quanto degrado. Il lettore: “Ma perchè?”

"Si parla di Matilde e poi lasciamo i cartelli sulle Terre Matildiche in questo stato, ma che senso ha?" è la domanda che ci pone un lettore inviandoci la prima di una serie di foto. Le altre, che si ...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "La ricostruzione del paese deve necessariamente passare dai grandi progetti per il bene comune, la green economy in primis. Questo è il momento per darci come società ..."Si parla di Matilde e poi lasciamo i cartelli sulle Terre Matildiche in questo stato, ma che senso ha?" è la domanda che ci pone un lettore inviandoci la prima di una serie di foto. Le altre, che si ...