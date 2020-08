Pjanic e il coronavirus: “Non ho l’olfatto e il gusto…” (Di martedì 25 agosto 2020) "Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole". Erano state queste le parole di Miralem Pjanic solamente pochi giorni fa quando aveva comunicato di aver contratto il coronavirus. A distanza di qualche ora, però, le condizioni del centrocampista bosniaco sono leggermente cambiate.Pjanic: "Non ho l’olfatto e il gusto..."Dal sito ufficiale della Federcalcio bosniaca arrivano degli aggiornamenti sullo stato di salute del calciatore ex Juventus, passato al Barcellona. A darle è il diretto interessato che ha brevemente comunicato ai fan le sue condizioni: "Non ho l’olfatto e il ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Barcellona | Miralem #Pjanic, ex centrocampista della #Juventus, è risultato positivo al tampone - ItaSportPress : Pjanic e il coronavirus: 'Non ho l’olfatto e il gusto...” - - Fantacalcio : Calciomercato Torino, preso Vojvoda: bruciata l'Atalanta, i dettagli - CarlottaMiller_ : RT @ilbianconerocom: #Pjanic positivo al coronavirus: ‘Sto bene, sono asintomatico. Ma facciamo tutti attenzione' #Juve #Barcellona https:/… - ilbianconerocom : #Pjanic positivo al coronavirus: ‘Sto bene, sono asintomatico. Ma facciamo tutti attenzione' #Juve #Barcellona… -