Pepe (Pd): “Nel Sannio non ci sono ragioni per ritardare la riapertura delle scuole” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“È impensabile qualsiasi slittamento nella riapertura delle scuole previsto per il 14 settembre. Chi lo chiede bene avrebbe fatto in questo periodo ad attrezzarsi.Le nostre realtà, la provincia di Benevento, non ha ragioni per ritardare l’apertura delle scuole e il relativo disagio per le famiglie”. Così in una nota stampa Antonella Pepe, candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico. “Abbiamo plessi scolastici importanti – prosegue – e strutture dismesse che possono garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e dei più piccoli ed il normale svolgimento dell’attività educativa”.“Proprio la nostra condizione di “pochi e ... Leggi su anteprima24

briglia173 : @______Pepe_ Sono sdraiato nel letto e leggo che stai passando il mocio........ - matteovalenti : @______Pepe_ ho spento il fuoco che il mio vicino aveva appiccato nel suo giardino prima di uscire, l'ho spento dir… - lupogrigio111 : RT @Vivodisogniebas: Due lavatrici fatte e stese, stirato e riposto i panni, pulito il bagno e ripulito perché il tempismo di marito nel ra… - la_rossonera : Pepe Reina nel corso di questa settimana diventerà il nuovo secondo portiere della Lazio: l’estermo difensore lasci… - Vivodisogniebas : Due lavatrici fatte e stese, stirato e riposto i panni, pulito il bagno e ripulito perché il tempismo di marito nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Pepe “Nel morto giuffrè, il ricordo di piero pepe: da lui ho imparato il mestiere - dal palco del karol applausi per il successo del recital su viviani: carlo era inarrivabile IlCorrierino.com