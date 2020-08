Paura in Ajax-Hertha: attacco cardiaco per Blind: l’olandese si accascia al suolo in campo [VIDEO] (Di martedì 25 agosto 2020) Attimi di Paura e di terrore durante l’amichevole giocata questa sera tra Ajax e Hertha Berlino, nel corso della quale Daley Blind si è accasciato al suolo dopo aver accusato un attacco cardiaco. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesIl giocatore dei Lancieri ha prima portato la sua mano al petto e poi si è sdraiato al centro dell’area, richiamando l’attenzione del personale sanitario, immediatamente intervenuto sul posto. Dopo qualche minuto, Blind è riuscito ad alzarsi e a lasciare il campo sulle proprie gambe, venendo poi trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni. Già lo scorso dicembre Blind aveva accusato gli stessi problemi cardiaci nella ... Leggi su sportfair

yaski24 : RT @DiMarzio: #Ajax, spavento per #Blind: la ricostruzione - skabidi : RT @DiMarzio: #Ajax, spavento per #Blind: la ricostruzione - IamShiina_ : RT @DiMarzio: #Ajax, spavento per #Blind: la ricostruzione - DiMarzio : #Ajax, spavento per #Blind: la ricostruzione - mikelelomb : @MauroRi79279191 Io di questi che vivono il calcio come dei numeri ho paura. Si ispirano ad es a squadre, come l'Aj… -