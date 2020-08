Navalny è stato avvelenato (Di martedì 25 agosto 2020) Alexei Navalny è stato avvelenato. Lo ha confermato l’ospedale Charité di Berlino. La sostanza specifica deve ancora essere identificata, ma potrebbe trattarsi di una neurotossina, un inibitore della colinesterasi. La figura più importante dell’opposizione russa è ancora in coma indotto, le sue cond Leggi su ilfoglio

Davide : Ora che Alexei Navalny è ufficialmente stato avvelenato – con inibitori della colinesterasi, dicono i medici di Ber… - ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato - davidealgebris : Navalny avvelenato. Con sostanze di Militari. Merkel sa è stato Putin e lo attacca frontalmente. Cosa faranno secon… - zazoomblog : Navalny è stato avvelenato - #Navalny #stato #avvelenato - AnnaGiacovazzo : RT @Adnkronos: Medici di Berlino '#Navalny è stato avvelenato' -

