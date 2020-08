Mononucleosi e sclerosi multipla: come le malattie sono collegate (Di martedì 25 agosto 2020) La ricerca italiana segna un altro importante passo avanti nelle conoscenze sui meccanismi immunologici che si alterano in caso di sclerosi multipla. Una ricerca del laboratorio di neuroimmunologia della Fondazione Santa Lucia IRCCS, sostenuto dalla FISM – Fondazione Italiana sclerosi multipla – e in collaborazione con l’Ospedale San Camillo e l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, ha individuato nelle alterate risposte immunitarie che dovrebbero tenere sotto controllo il virus di Epstein Barr (responsabile della Mononucleosi infettiva o malattia del bacio) una delle concause della sclerosi multipla. Il “disordine” del sistema immunitario La sclerosi multipla è legata a un improprio attacco del ... Leggi su dilei

