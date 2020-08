Mirri: “Arriveranno altri rinforzi. Palermo alla pari del Bari” (Di martedì 25 agosto 2020) È iniziato ufficialmente il nuovo ritiro del Palermo che da quest'oggi (martedì 25 agosto) si è ritrovato a Petralia Sottana.I rosanero guidati dal neo tecnico Roberto Boscaglia prepareranno la stagione 2020/21 che li vedrà protagonisti nel girone C della prossima Serie C. Il mercato del club di Viale del Fante è entrato nel vivo sebbene manchino ancora dei tasselli importanti soprattutto a centrocampo dove Alessandro Martinelli non ha superato le visite mediche. Sugli obiettivi futuri del Palermo si è espresso il presidente, Dario Mirri, che si è concesso ai cronisti presenti in quel di Petralia.Queste le sue dichiarazioni:"C'è più di un mese da qui all'inizio del campionato e, considerando che il mercato apre il 1° di settembre e chiude il 5 ottobre, arriveranno ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Mirri: “Arriveranno altri rinforzi. #Palermo alla pari del Bari” - WiAnselmo : Mirri: 'Arriveranno altri rinforzi. #Palermo alla pari del Bari' - Mediagol : Mirri: 'Arriveranno altri rinforzi. #Palermo alla pari del Bari' -

Ultime Notizie dalla rete : Mirri “Arriveranno