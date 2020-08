Meghan Markle, in vendita la casa in cui ha vissuto da bambina (Di martedì 25 agosto 2020) La casa è un edificio grigio, con il tetto piatto e una parte spiovente, costruita sopra un garage. Alle finestre, griglie bianche proteggono chi la abiti da incursioni esterne e un piccolo parco ben curato circonda il vialetto d’ingresso. A guardarla, pare una delle tante villette a schiera che animano le strade americane, ma la casetta grigia, con tre camere da letto e uno studiolo, non porta con sé l’anonimato delle costruzioni circostanti. E la ragione sta nella persona che per prima l’ha abitata. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Harry d’Inghilterra e Meghan Markle inseriscono la retromarcia: «Hanno capito che sono loro ad aver bisogno della r… - infoitcultura : Meghan Markle, le sue ricette preferite da quando si trova a Los Angeles - infoitcultura : Meghan Markle, le rivelazione dell’ex di Harry sul periodo precedente alle sue nozze - infoitcultura : L amicizia con Ivanka Trump potrebbe costare caro a Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, perché il figlio Archie non potrà sposarsi senza il permesso di Carlo -