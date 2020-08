Masters 1000 Cincinnati 2020: Medvedev a velocità di crociera, sconfitto Bedene in due set (Di martedì 25 agosto 2020) Prosegue a gonfie vele la difesa del titolo del Masters 1000 di Cincinnati per il campione in carica, Daniil Medvedev, approdato ai quarti di finale senza ancora aver perso set. Dopo l’esordio vittorioso contro Giron, il russo ha superato in scioltezza anche Aljaz Bedene con un il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e dieci minuti di gioco. Sulla sua strada ora uno tra Khachanov e Bautista Agut prima di un’eventuale semifinale scoppiettante, che potrebbe dar vita al remake della finale dell’anno precedente contro Goffin o ad un mai banale incontro con Djokovic. Appena nove i punti persi al servizio e zero palle break concesse quest’oggi contro Bedene in un match a senso unico sin dall’inizio. Dopo un break ottenuto nel terzo gioco, ... Leggi su sportface

