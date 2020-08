Lutto nel mondo dello spettacolo, muore a soli 19 anni. Lascia una moglie e due figlie (Di martedì 25 agosto 2020) Una pessima notizia è giunta in queste ore. Ad appena 19 anni si è spento Landon Clifford, il famoso youtuber. A comunicare la morte del giovane è stata sua moglie sui suoi canali social ufficiali. Il coniuge era anche suo compagno di avventure sul canale Youtube ‘Cam&Fam’. Lui è deceduto dopo essere rimasto in coma per alcuni giorni. Nonostante la giovanissima età, Lascia anche due bambine di due anni e di pochi mesi. Il suo decesso risale a poco prima della metà di agosto. Stando a quanto riferito, Landon ha avuto un danno di natura cerebrale e i medici hanno fatto l’impossibile pur di salvargli la vita, senza però riuscirci. Non si sa comunque con certezza quale sia stata la causa principale del suo decesso, infatti non sono stati forniti molti ... Leggi su caffeinamagazine

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Mammola(RC). Lutto nel mondo dell'arte, è morto Nick Spatari, il fondatore del MuSaBa) è stato… - juornoit : Lutto nel mondo del giornalismo - paolochiariello : Lutto nel mondo del giornalismo - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Lutto nel giornalismo, è morto Nino Calarco) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ul… -