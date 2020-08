L’OMS: la pandemia rallenta, ma il coronavirus fa ancora vittime (Di martedì 25 agosto 2020) Più di 23,65 milioni di persone sono state infettate a livello globale e 811.895 sono morte. In Spagna Sanchez mobilita l’esercito per arginare la seconda ondata Leggi su lastampa

