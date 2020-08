Lecce, Corini: “Convinto di aver fatto la scelta giusta” (Di martedì 25 agosto 2020) Si sono respirati entusiasmo e fiducia durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Lecce, Eugenio Corini, che ha sostituito l’esonerato Fabio Liverani: “Quando mi ha chiamato Corvino – ha spiegato il neo tecnico dei Leccesi – ho risposto con piacere e grande entusiasmo. Nei pochi incontri che ho avuto con la dirigenza e Corvino mi sono convinto che avevo fatto la scelta giusta e che dovevo dare il massimo per questa societa’ e questa squadra. Sinceramente non pensavo che sarei stato chiamato a guidare il Lecce, visto il grande lavoro fatto da Liverani. Che squadra vedremo all’opera? Ho parlato con Corvino, lavoriamo in piena sinergia. Con il Lecce siamo stati grandi rivali e adesso sono ... Leggi su sportface

OfficialUSLecce : Eugenio #Corini è il nuovo allenatore del Lecce ?? il comunicato ?? - RaiSport : #Lecce, giocatori negativi al #Covid Nel pomeriggio il primo #allenamento con #Corini ?? - sportface2016 : #Lecce, #Corini: 'Non pensavo che sarei stato chiamato a guidare il Lecce, visto il grande lavoro fatto da… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lecce, giocatori negativi al Covid Nel pomeriggio il primo allenamento con Corini - LecceCalcio : Corini: “#Lecce club storico e con un progetto serio. Giocheremo con il 4-3-3, tra i big rimane chi è motivato” - -