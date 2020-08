Il 'caso Totti': una bambina sbattuta in copertina (Di martedì 25 agosto 2020) In copertina la foto di una bambina di 13 anni, il viso coperto in buon rispetto della 'Carta di Treviso', quella che i giornalisti hanno dedicato all'informazione sui minori, e in bella vista il ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : caso Totti KKN – Zielinski, Totti non sarà il nuovo agente: i due per caso al ristorante MondoNapoli Il "caso Totti": una bambina sbattuta in copertina

In copertina la foto di una bambina di 13 anni, il viso coperto in buon rispetto della “Carta di Treviso” (quella che i giornalisti hanno dedicato all’informazione sui minori) e in bella vista il sede ...

Chanel Totti, il Garante della Privacy: «Tutelare i minori è più importante del diritto di cronaca»

Continua a far discutere il caso della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel, e della sua foto in copertina in costume da bagno sul settimanale Gente: oggi è intervenuto il Garante della Pri ...

