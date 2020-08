House of stars – Paramount Network e le stelle di Hollywood (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia domani, 26 agosto, su Paramount Network la programmazione legata alla campagna House of stars, legata ai grandi successi, cult e film di rilievo. Tantissimi i titoli che potremo vedere da domani al 6 settembre. Ecco la programmazione completa. Programmazione House of stars giorno per giorno su Paramount Network Mercoledì 26 agosto – Armageddon La programmazione House of stars parte, mercoledì 26 agosto alle 21.10 con un fim cult del cinema, Armageddon – Giudizio finale, diretto da Michael Bay, con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler. Giovedì 27 agosto – Save the last dance Giovedì 27 agosto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

