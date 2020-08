Harry, Meghan e la Regina: ripensamenti in corso? (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo il “Sunday People” i duchi di Sussex, Harry e Meghan, starebbero tornando in parte sui loro passi, puntando a una riappacificazione con la Regina Elisabetta II dopo l’allontanamento da corte a inizio anno, la rinuncia agli oneri e onori reali e il trasferimento oltreoceano. Gli indizi. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle stanno tornando sui loro passi? Secondo testimonianze anonime di beninformati a loro vicini, i duchi di SussexArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare in diverse occasioni di come è cambiata la vita del Principe Harry e Meghan Markle, se consideriamo il fatto che non si assisteva a un addio a ...Sembra che Harry e Meghan Markle siano pronti a ricostruire i ponti con la famiglia reale. La frattura sembrava ormai insanabile. Lo scorso luglio, mentre prendeva parte a una riunione del Queen’s Co ...