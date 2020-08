Gabriel Garko vittima di un profilo fake, pronto a sporgere denuncia (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Gabriel Garko, dopo essere stato travolto dal gossip per la presunta storia tra Gabriele Rossi (suo intimo amico) e Rocco Casalino, si è mostrato molto furioso sui social. L’attore, infatti, è venuto a conoscenza del fatto che un utente sconosciuto, spacciandosi per lui, abbia creato un profilo fake sui social che viene utilizzato per minacciare altri utenti. Il 48enne torinese proprio non ci sta ed è sceso in campo, in queste ultime ore, per dichiarare tutto il suo disprezzo per colui che sta facendo tutto questo. Ma non solo! Gabriel Garko è prontissimo a denunciare il tutto e a portare in tribunale colui che, non solo si spaccia per lui, ma si permette anche di offendere gli altri. Cos’ha detto l’attore? ... Leggi su kontrokultura

