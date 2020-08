Flavio Briatore ricoverato per Covid. Le condizioni sarebbero gravi (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano. Secondo l’Espresso le sua condizioni sarebbero serie. Il suo locale era un focolaio Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. A rivelarlo è l’Espresso. Secondo il settimanale il noto imprenditore si trova nella struttura milanese da ieri. Al momento non sarebbe in terapia intensiva ma le sua condizioni sarebbero serie. Nei giorni scorsi il suo locale, il Billionaire, noto nella movida sarda, si era rivelato un focolaio con ben cinquantadue positivi. Di recente era stato protagonista di una polemica con il sindaco di Arzachena, comune dove si trova il suo locale, e il ... Leggi su bloglive

