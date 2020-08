Flavio Briatore ricoverato d’urgenza in Ospedale: “Condizioni Serie” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ricoverato a Milano per coronavirus: le sue condizioni sono gravi. Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats - come riporta il quotidiano L'Unione Sarda - è arrivato nella tarda sera di ieri, confermando la presenza di un focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda: il gestore è ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari ... Leggi su howtodofor

