Flavio Briatore in una diretta del 19 agosto: “Qualche giorno fa ho avuto la febbre ma era un raffreddore” (Di martedì 25 agosto 2020) “Si può avere anche il raffreddore. L’altro giorno, per esempio, ho avuto la febbre ma era un raffreddore”. Lo raccontava sei giorni fa Flavio Briatore, nel corso di una diretta Instragram con il giornalista Nicola Porro. Nel video, segnalato da Selvaggia Lucarelli su Tpi, l’imprenditore, oggi ricoverato al San Raffaele a causa del Covid, spiega di aver parlato con Zangrillo. Il medico, secondo la sua versione, gli avrebbe detto che il coronavirus “è un raffreddore”. Poi se la prende con i giornali e io media: “Abbiamo 3 o 4 morti al giorno, ma sono persone malate con altre patologie. Se a Milano ci sono zero morti, il Corriere non lo pubblica. Ormai è diventato il giornale ufficiale del ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Anche se Flavio Briatore è un personaggio che avverso, a causa di ciò che ama rappresentare e delle idee sbagliate e pericolose che veicola, non mi piacciono le tifoserie su Covid-19". Lo sottolinea ...

Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L'imprenditore, 70 anni, è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in un reparto non di terapia intensiva. Briatore è arrivato ieri all'ospedale San ...

"Anche se Flavio Briatore è un personaggio che avverso, a causa di ciò che ama rappresentare e delle idee sbagliate e pericolose che veicola, non mi piacciono le tifoserie su Covid-19". Lo sottolinea ...