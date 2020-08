Ferrari, Leclerc: 'Spa per me è speciale: qui ho gioie e dolori' (Di martedì 25 agosto 2020) Il ritorno della Ferrari e di Charles Leclerc a Spa non potrà non essere ricco di significati. Sulla bellissima pista delle Ardenne, che nel week end del 30 agosto ospiterà il GP del Belgio , infatti, ... Leggi su gazzetta

fenomenogabry : F1 Gp Belgio, Leclerc: ''La pista di Spa è speciale'' - Rai Sport - RaiSport : ?? #Gp Belgio, #Leclerc: 'La pista di #Spa è speciale' Il #pilota della #Ferrari: 'Difficile ripetere la vittoria de… - Motorsport_IT : #F1 | #Ferrari, #Leclerc: 'A Spa sarà dura, pensando anche a Hubert' - FormulaPassion : #F1, #Ferrari, #Leclerc: 'A Spa può succedere di tutto' #BelgianGP - LucianoYoma : RT @FormulaPassion: #F1: il responsabile della Power Unit #Ferrari Enrico #Gualtieri ha spiegato come a Maranello gli uomini in rosso hanno… -