Covid, Aida Yespica positiva al tampone: il suo messaggio (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Aida Yespica è positiva al Covid. Il nome della modella venezuelana si aggiunge alla lunga lista dei personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus. Aida Yespica è positiva al Covid. È asintomatica e sta bene, stando alle sue parole, e ora osserverà come da rito l’isolamento domiciliare di 14 giorni prima di sottoporsi a un nuovo tampone. La modella venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha contratto il virus durante la sua vacanza in Sardegna. L’isola è stata particolarmente colpita nelle ultime settimane, tanto che molti turisti di ritorno dal territorio sardo sono risultati positivi al test. Tra i tanti vip che hanno scelto la Costa Smeralda per le ... Leggi su bloglive

