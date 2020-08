Coronavirus, il post shock dell’assessore Pd al comune di Bologna: “Briatore? Giustizia divina, ora farà meno lo sbruffone” (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, il post dell’assessore Pd di Bologna: “Briatore? Giustizia divina” “Briatore si è preso il Coronavirus? Al mondo c’è Giustizia divina, così farà meno lo sbruffone”: sono le frasi shock con cui, attraverso un post su Facebook, Claudio Mazzanti, assessore alle Politiche per la mobilità al comune di Bologna ed ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ha commentato la positività al Covid-19 di Flavio Briatore. La vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 25 agosto quando Mazzanti, sul suo profilo personale Facebook, ha condiviso un articolo relativo alla ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus post Cosa succede con il coronavirus in Sardegna Il Post Coronavirus, lo sfogo della soccorritrice di Milano: "La notte non dormo, ho paura di dover tornare a stare da sola"

"La notte non dormo, ho paura di dover tornare a stare lontano dalla mia famiglia perché faccio un lavoro considerato a rischio". Parole che suonano come un grido di aiuto, un appello a non abbassare ...

Coronavirus, nuovo caso di contagio a Cassano: é uno straniero

CASSANO ALLO IONIO. Nuovo caso di contagio da Coronavirus nella città di Cassano. E’ il secondo dall’inizio della pandemia. Questo nuovo caso riguarda un cittadino del Bangladesh, che non parla italia ...

