Conte-Inter, lo strano matrimonio continua: perché è la decisione più logica (Di martedì 25 agosto 2020) Tre ore di vertice per prendere la decisione più logica, sia per l’Inter che per Antonio Conte. Le parole del tecnico sono state tante, pesanti, ma non hanno cancellato l’ovvietà dei fatti: quello appena concluso è stato l’anno della semina, il prossimo dovrà essere quello del raccolto. Conte non avrebbe trovato un altro club in grado di garantirgli quello che può avere in nerazzurro, l’Inter avrebbe gettato al vento le basi messe in questa stagione per ripartire nuovamente da zero. Lo strano matrimonio continua, non solo perché in ballo c’erano gli 11/12 milioni di euro netti a stagione di contratto. A poco meno di 150 km di distanza la Juventus ha cambiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

