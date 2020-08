Chanel Totti in bikini, il Garante della privacy: “Mezzi di informazione tutelino i minori”. Moige: “Inaccettabile e perverso” (Di martedì 25 agosto 2020) Il caso Chanel Totti continua a suscitare reazioni. Dopo che la direttrice del settimanale Gente, Monica Mosca, è stata segnalata al collegio territoriale dall’ordine giornalisti per valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso (inserita nel testo unico della deontologia), arriva la reazione del Garante della privacy: in una nota diffusa oggi si parla di “alcuni episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi alle vacanze estive” e si ricorda “a tutti i mezzi di informazione che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico pone specifiche garanzie a tutela dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

