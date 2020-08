Campania, continuano a salire i contagi giornalieri: 41 rientravano da Sardegna e dall’estero (Di martedì 25 agosto 2020) Per il terzo giorno consecutivo si registrano oltre 100 contagi in Campania. Nella giornata di oggi, 25 agosto, sono 138 i positivi comunicati nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Coronavirus in Campania, 138 casi positivi 41 di questi sono casi di rientro (23 dalla Sardegna e 18 dall’estero). C’è anche un decesso per … L'articolo Campania, continuano a salire i contagi giornalieri: 41 rientravano da Sardegna e dall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

