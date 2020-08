Bergomi: «Conte dovrebbe rimanere. Può rompere il dominio della Juve» (Di martedì 25 agosto 2020) Beppe Bergomi parla di Antonio Conte e del suo possibile addio alla panchina dell’Inter. Le parole dell’ex nerazzurro Dopo un anno Antonio Conte può dire addio all’Inter. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ne ha parlato così. Conte – «Io credo che se uno vuole, un punto di incontro ci sia già ed è comunque possibile da trovare se tutti lavorano in quella direzione. Zhang arriverà preparato, con gli argomenti giusti per cercare di far rientrare questa crisi e programmare il futuro. Sarebbe davvero un peccato cambiare proprio adesso che la squadra sembrava aver trovato la sua quadratura: il lavoro di Antonio si è visto ed essere arrivati a un punto dalla Juve e in finale di ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Il consiglio di #Bergomi: '#Conte resti all'#Inter. Ha l'occasione per battere la #Juventus' - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Bergomi: 'Malumore Conte? Il Trap diceva sempre: “A Milano sei dentro a una centrifuga e anche nel momento positivo sei se… - FedeCimo96 : Beppe Bergomi la pensa così ????? - Alessio96098717 : Beppe #Bergomi (sto cognome porta sfiga, chi lo ha spara solo boiate) quello che nell'estate 2009 dichiarò: l'Inter… - abdo_massa : RT @fcin1908it: Bergomi: 'Conte resti, l'Inter lotterà con la Juve. Bene Tonali, ma io prenderei anche...' - -