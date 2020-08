Barcellona, Bartomeu ha deciso: si dimetterà (Di martedì 25 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu rassegnerà le dimissioni da presidente del Barcellona dopo l’annuncio dell’addio di Lionel Messi Josep Maria Bartomeu rassegnerà le proprie dimissioni da presidente del Barcellona a seguito dell’annuncio dell’addio di Lionel Messi. Come riportato da TycSport, è questa la decisione presa da Bartomeu al termine della riunione di emergenza indetta in casa blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - DiMarzio : #Barcellona, #Messi ai saluti Le prime reazioni dei tifosi - TuttoMercatoWeb : Barcellona, il presidente Bartomeu ha deciso di dare le dimissioni dopo il caso Messi - IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: Bartomeu non ha incontrato nessuno stasera e non si è dimesso dal Barcellona, perché è ad un galà per Unicef, in un'altra… - 2012Syla : RT @Sport_Mediaset: #Laporta-shock: 'Ho paura che #Bartomeu voglia cedere #Messi'. L'ex presidente del #Barcellona è preoccupato che l'attu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu Barcellona, riunione terminata: chieste le dimissioni di Bartomeu Calcio News 24 Barcellona, Bartomeu ha deciso: si dimetterà

Josep Maria Bartomeu rassegnerà le proprie dimissioni da presidente del Barcellona a seguito dell’annuncio dell’addio di Lionel Messi. Come riportato da TycSport, è questa la decisione presa da ...

Laporta non perde la speranza: “Se Bartomeu si dimette, Messi può ancora rimanere”

Sono ore caldissime a Barcellona tanto che anche l’ex presidente del club Joan Laporta ha voluta dire la sua con un Tweet polemico contro il suo successore Bartomeu. Secondo Laporta infatti la causa d ...

Josep Maria Bartomeu rassegnerà le proprie dimissioni da presidente del Barcellona a seguito dell’annuncio dell’addio di Lionel Messi. Come riportato da TycSport, è questa la decisione presa da ...Sono ore caldissime a Barcellona tanto che anche l’ex presidente del club Joan Laporta ha voluta dire la sua con un Tweet polemico contro il suo successore Bartomeu. Secondo Laporta infatti la causa d ...